MotoGp | Puig avverte | ' Per Marquez recupero graduale' - Sport - Motomondiale - quotidiano net

(Di mercoledì 8 giugno 2022) MarcBologna, 8 giugno 2022 - Quarta operazione al braccio destro per Marc. L'otto volte campione del mondo è già rientrato a casa dove inizierà la riabilitazione in ottica stagione ...

aggiornare sulle condizioni di Marc Marquez è stato il team manager della Repsol Honda Alberto. Fondamentale un recupero graduale e controllato del braccio destro: "I medici valuteranno la ...Proprio per non creare pericolose aspettative,non ha voluto indicare tempistiche precise per un ritorno in sella del #93. ' Il medico ha detto che Marc deve fare tutto passo dopo passo - ha ...Il team manager di Repsol Honda ha illustrato la situazione di Marquez dopo il quarto intervento: controlli regolari ogni due o tre settimane ...Il team manager del Repsol Honda Team, Alberto Puig, ha parlato delle condizioni dell'otto volte campione del mondo Marc Marquez dopo l'operazione a cui si è sottoposto la scorsa settimana.