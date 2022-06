Mascherine, 15 giugno 2022: ecco cosa può succedere (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non si parla più di Covid, ma questo non significa che sia sparito. Si è entrati in quella fase di convivenza che, gradualmente, ha riportato la socialità e una quotidianità quasi normale. Il «quasi» dipende dal fatto che ci sono ambiti in cui era obbligatoria la mascherina. A partire dal 15 giugno 2022 le cose potrebbero cambiare. All'orizzonte c'è un nuovo allentamento. Mascherine, cosa succede il 15 giugno? E per capire cosa potrebbe accadere ci sono le dichiarazioni di un esponente del governo. «Il 15 giugno – ha detto il sottosegretario Andrea Costa - io credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive ancora in essere. Mi riferisco nell'utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso dove è ancora previsto l'obbligo». Il sottosegretario del Ministero ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non si parla più di Covid, ma questo non significa che sia sparito. Si è entrati in quella fase di convivenza che, gradualmente, ha riportato la socialità e una quotidianità quasi normale. Il «quasi» dipende dal fatto che ci sono ambiti in cui era obbligatoria la mascherina. A partire dal 15le cose potrebbero cambiare. All'orizzonte c'è un nuovo allentamento.succede il 15? E per capirepotrebbe accadere ci sono le dichiarazioni di un esponente del governo. «Il 15– ha detto il sottosegretario Andrea Costa - io credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive ancora in essere. Mi riferisco nell'utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso dove è ancora previsto l'obbligo». Il sottosegretario del Ministero ...

Advertising

AlexBazzaro : Le mascherine al seggio, la censura sulle reti Rai, i giornali quasi tutti muti vi dovrebbero far capire quanto son… - AlexBazzaro : Le mascherine obbligatorie al seggio volute da Speranza e Lamorgese sono lo sponsor definitivo per andare a votare… - Agenzia_Ansa : Costa: 'Dal 15 giugno stop all'utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso. Credo ci siano le condizioni'. E' qu… - MagiFausto : RT @MediasetTgcom24: Covid, Costa: 'Dal 15 giugno via le mascherine anche al chiuso' #AndreaCosta #covid #coronavirus #mascherine #8giugno… - frant42 : RT @AlexBazzaro: Le mascherine al seggio, la censura sulle reti Rai, i giornali quasi tutti muti vi dovrebbero far capire quanto sono impor… -