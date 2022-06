L’uomo incinto coi baffi | la legge 194 e la tragicommedia del postmodernismo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La prima canzone che ricordi uscì quando avevo due anni, i miei genitori la ascoltavano ossessivamente, e perciò quasi cinquant’anni dopo, ogni volta che ilc’ingiunge di preoccuparci di ciò che sentiamo, proviamo, percepiamo, io mi ritrovo a canticchiare: feelings, nothing more than feelings. Questa cosa di dare la priorità alle nostre, santiddio, emozioni, ha preso la mano agli americani, e a cascata a noi, goffa provincia dell’impero. Ieri ero in chat con un’impiegata americana di Amazon che, in risposta alle mie proteste perché il libro che avevo pagato perché arrivasse il 31 non era ancora arrivato una settimana dopo, mi rispondeva, applicando probabilmente un modulo fisso per clienti insoddisfatti, che le dispiaceva molto per come la situazione mi faceva feel. E quindi, in un’epoca il cui teorico è stato evidentemente Ligabue (l’amore conta, ma ...