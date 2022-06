Lecce | nubifragio e tromba d’aria Taranto | vento forte | polveri minerali verso la città Puglia | meteo | maltempo

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilcolpisce in pieno il Salento: improvviso temporale aintorno alle 13:30. Un violentonel capoluogo con grossi chicchi di grandine ha causato disagi e allagamenti nell’ora di punta. Ma non solo: oltre alla pioggia, anche unaè stata avvistata alla periferia della. (sette.it) L'articolola proviene da Noi Notizie..

MaurizioDellat3 : @TiSpiezzoInTre Lecce,40 gradi pure qui. Ma nubifragio!!?? - PugliaReporter : Meteo Puglia, nubifragio a Lecce 'sembra Venezia per gli allagamenti' pioggia mista a grandine causa disagi per gli… - LecceSette : Lecce colpita e affondata: violento nubifragio, grandine e tromba d’aria -

Il maltempo colpisce in pieno il Salento: improvviso temporale a Lecce intorno alle 13:30. Un violento nubifragio nel capoluogo con grossi chicchi di grandine ha causato disagi e allagamenti nell'ora ...Condizioni di marcata instabilità: giovedì, soprattutto dal pomeriggio, non sono esclusi nubifragi con colpi di vento e grandine. Miglioramento per sabato e domenica, con temperatura comunque più fres ...