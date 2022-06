La cena dei dubbi e la confusione dell’elettore moderato e progressista

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Metti una sera aparlando di politica (purtroppo nulla di erotico come nella piéce teatrale di Giuseppe Patroni Griffi) con persone normali che la politica la leggono (poco) sui giornali (esistono ancora in natura) o la seguono in Tv e sui social. Tendenza sinistra moderata. E metti che capita loro di avere a disposizione tra gli ospiti uno (io) che per ventura della vita ha fatto il giornalista politico. Il cosiddetto presunto addetto ai lavori che subito viene sollecitato a rispondere a domande che preoccupano una parte non minoritaria di opinione pubblica. Che fine farà Mario Draghi? È mai possibile che dopo le elezioni politiche del 2023 lascerà Palazzo Chigi? E chi, con la stessa autorevolezza e preparazione, andrà a parlare col presidente americano Joe Biden e gestirà i rapporti con Emmanuel Macron e Olaf Scholz? Ma insomma, con tutti i problemi che ...