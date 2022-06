Gattuso: “Non sono razzista, accuse mi fanno soffrire” (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Gennaro Gattuso si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, partendo dalle accuse di razzismo degli ultimi giorni: “Non sono come mi descrivono sui social, queste accuse mi fanno soffrire. Si prendono dichiarazioni di anni diversi, le si isola dal contesto e si imbastiscono processi con l’obiettivo di delegittimare una persona, una vita. I tribunali sono cose serie: qualcuno accusa, qualcuno difende, qualcuno giudica. Qui il patibolo tecnologico si abbatte e definisce sentenze senza possibilità di appello. Io non sono un tipo da social. Se mi chiamano Ringhio, ci sarà un motivo. Non vado a caccia di facili consensi, non faccio il simpatico a comando. sono uno che lavora, che ha sempre lavorato, che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Gennarosi è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, partendo dalledi razzismo degli ultimi giorni: “Noncome mi descrivono sui social, questemi. Si prendono dichiarazioni di anni diversi, le si isola dal contesto e si imbastiscono processi con l’obiettivo di delegittimare una persona, una vita. I tribunalicose serie: qualcuno accusa, qualcuno difende, qualcuno giudica. Qui il patibolo tecnologico si abbatte e definisce sentenze senza possibilità di appello. Io nonun tipo da social. Se mi chiamano Ringhio, ci sarà un motivo. Non vado a caccia di facili consensi, non faccio il simpatico a comando.uno che lavora, che ha sempre lavorato, che ...

