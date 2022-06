Coppa Davis 2022, Volandri: “Girone stimolante: ci faremo trovare pronti” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Filippo Volandri ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del Group Stage di Coppa Davis 2022, che si terrà a Bologna dal 13 al 18 settembre. La nostra Nazionale è nel Girone con Argentina, Croazia e Svezia. Questo il commento del capitano dell’Italia: “Sono sicuro che la squadra si farà trovare pronta a dare il massimo per centrare la qualificazione ai quarti e volare a Malaga per la fase finale. Quello di Bologna è un Girone tosto, difficile, ma molto stimolante. Ritrovare la Croazia contro la quale abbiamo perso lo scorso anno a Torino sarà un motivo ulteriore di rivincita. In vista di settembre abbiamo tutto il tempo per poterci attrezzare e soprattutto faremo tesoro dell’esperienza del 2021”. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Filippoha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del Group Stage di, che si terrà a Bologna dal 13 al 18 settembre. La nostra Nazionale è nelcon Argentina, Croazia e Svezia. Questo il commento del capitano dell’Italia: “Sono sicuro che la squadra si faràpronta a dare il massimo per centrare la qualificazione ai quarti e volare a Malaga per la fase finale. Quello di Bologna è untosto, difficile, ma molto. Rila Croazia contro la quale abbiamo perso lo scorso anno a Torino sarà un motivo ulteriore di rivincita. In vista di settembre abbiamo tutto il tempo per poterci attrezzare e soprattuttotesoro dell’esperienza del 2021”. ...

