Contro il carovita arriva in piazza la protesta delle pentole vuote (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bergamo. Aumenti dei prezzi e carovita preoccupano le Associazioni dei consumatori, spingendole ad una mobilitazione di piazza in tutte le principali città italiane il prossimo 10 giugno, iniziativa che dà seguito all’ultima Assemblea unitaria on line, con migliaia di delegati di tutte le regioni. “Non si tratta di un generico né temporaneo aumento dei prezzi, ma di una vera e propria corsa al rialzo– affermano le Associazioni dei Consumatori -, alimentata da ingiustificabili fenomeni speculativi, che sta costringendo le famiglie a rinunce e privazioni che avranno importanti conseguenze sull’intero sistema economico. In questo modo nel Paese crescono disuguaglianze, povertà energetica e povertà alimentare”. Più di un quarto delle famiglie si trova già in grave difficoltà e sta riducendo, fino anche a privarsene, consumi essenziali come ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bergamo. Aumenti dei prezzi epreoccupano le Associazioni dei consumatori, spingendole ad una mobilitazione diin tutte le principali città italiane il prossimo 10 giugno, iniziativa che dà seguito all’ultima Assemblea unitaria on line, con migliaia di delegati di tutte le regioni. “Non si tratta di un generico né temporaneo aumento dei prezzi, ma di una vera e propria corsa al rialzo– affermano le Associazioni dei Consumatori -, alimentata da ingiustificabili fenomeni speculativi, che sta costringendo le famiglie a rinunce e privazioni che avranno importanti conseguenze sull’intero sistema economico. In questo modo nel Paese crescono disuguaglianze, povertà energetica e povertà alimentare”. Più di un quartofamiglie si trova già in grave difficoltà e sta riducendo, fino anche a privarsene, consumi essenziali come ...

