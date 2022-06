Avvocati: divieto di assumere l'incarico contro un ex cliente (Di mercoledì 8 giugno 2022) Annamaria Villafrate - Viola il Codice deontologico l'avvocato che prima del decorso di due anni assume un incarico professionale contro una ex cliente. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Annamaria Villafrate - Viola il Codice deontologico l'avvocato che prima del decorso di due anni assume unprofessionaleuna ex

Pubblicità

StudioCanu : Avvocati: divieto di assumere l'incarico contro un ex cliente - StudioCanu : Avvocati: divieto di assumere l'incarico contro un ex cliente - jlk4naples : RT @StudioCataldi: Avvocati: divieto di assumere l'incarico contro un ex cliente - StudioCataldi : Avvocati: divieto di assumere l'incarico contro un ex cliente -