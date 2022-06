ATP Stoccarda 2022, Lorenzo Musetti sconfitto al primo turno da Nikoloz Basilashvili: la prosecuzione dura meno di 10 minuti! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Niente da fare per Lorenzo Musetti. Il toscano (n.57 del ranking) è costretto ad arrendersi al georgiano Nikoloz Basilashvili (n.26 del mondo) nella prosecuzione del match di ieri, valido per il primo turno dell’ATP di Stoccarda (Germania). Sull’erba tedesca la situazione era già abbastanza compromessa prima dell’interruzione per pioggia sullo score di 7-5 4-2 in favore di Basilashvili. Nel primo set, infatti, l’azzurro ha dovuto subire le iniziative dell’avversario, più a proprio agio sull’erba. E così la gestione del dodicesimo game è stata letale per le prospettive del tennista carrarino, incapace di disinnescare i colpi potenti del rivale. Nel secondo set il break subìto nel gioco d’apertura ha messo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Niente da fare per. Il toscano (n.57 del ranking) è costretto ad arrendersi al georgiano(n.26 del mondo) nelladel match di ieri, valido per ildell’ATP di(Germania). Sull’erba tedesca la situazione era già abbastanza compromessa prima dell’interruzione per pioggia sullo score di 7-5 4-2 in favore di. Nelset, infatti, l’azzurro ha dovuto subire le iniziative dell’avversario, più a proprio agio sull’erba. E così la gestione del dodicesimo game è stata letale per le prospettive del tennista carrarino, incapace di disinnescare i colpi potenti del rivale. Nel secondo set il break subìto nel gioco d’apertura ha messo ...

