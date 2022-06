Almanacco del 08-06-2022 ore 07:30 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Almanacco del giorno insieme a mercoledì e mercoledì 8 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda il Beato Nicola da Gesturi cappuccino è San Medardo vescovo sono nati oggi Bonnie Tyler che ti Becker tirano Gennaro iezzo e noi invece ce li ho Allora intanto facciamo gli auguri in ritardo ieri alla nostra Serena è che hai compiuto gli anni buon compleanno sere veramente con tanto affetto da ciascuno di noi se lo chiamo Alessia e Chiara Barbara Nunzia e andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo nel 1949 8a 1949 orvedo pubblica 1984 in Europa segnata profondamente dalle dittature oscurantiste di stampo fascista è comunista il mondo scorso del grande capolavoro di George Orwell ancora 8 giugno 1987 Telefono Azzurro Attiva la prima linea una voce risponde alle richieste di aiuto di bambini vittime di violenza tra le mura domestiche noi ci andiamo a ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022)del giorno insieme a mercoledì e mercoledì 8 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda il Beato Nicola da Gesturi cappuccino è San Medardo vescovo sono nati oggi Bonnie Tyler che ti Becker tirano Gennaro iezzo e noi invece ce li ho Allora intanto facciamo gli auguri in ritardo ieri alla nostra Serena è che hai compiuto gli anni buon compleanno sere veramente con tanto affetto da ciascuno di noi se lo chiamo Alessia e Chiara Barbara Nunzia e andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo nel 1949 8a 1949 orvedo pubblica 1984 in Europa segnata profondamente dalle dittature oscurantiste di stampo fascista è comunista il mondo scorso del grande capolavoro di George Orwell ancora 8 giugno 1987 Telefono Azzurro Attiva la prima linea una voce risponde alle richieste di aiuto di bambini vittime di violenza tra le mura domestiche noi ci andiamo a ...

