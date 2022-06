Alessandro Sallusti scatenato su La7 | Dopo Giletti prende di mira Di Battista: “Vergognati!” – VIDEO (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nell’ultima puntata di ‘DiMartedì’, il giornalista Sallusti non ci sta e risponde a tono all’ex grillino di punta, Alessandro Di Battista, che pare aver dimenticato il modus operandi del Movimento 5 stelle. Otre ad essere un’immane tragedia, la guerra in Ucraina è diventata uno show ed un vero e proprio business. Orfani della pandemia che ci aveva lasciati confusi ed interdetti, ecco che la Russia decide di mettere un po’ di pepe con placito ringraziamento da parte di giornalisti e salotti televisivi che sarebbero dovuti tornare ai grigiori del catasto, delle concessioni balneari e dei cinque referendum sulla giustizia. Insomma, non c’è per nulla lo stesso appeal. Fonte: TwitterFatto sta che guardare per ben quattro ore gente – anche titolata e qualificata – che parla, significa fare i conti anche col nulla cosmico che ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nell’ultima puntata di ‘DiMartedì’, il giornalistanon ci sta e risponde a tono all’ex grillino di punta,Di, che pare aver dimenticato il modus operandi del Movimento 5 stelle. Otre ad essere un’immane tragedia, la guerra in Ucraina è diventata uno show ed un vero e proprio business. Orfani della pandemia che ci aveva lasciati confusi ed interdetti, ecco che la Russia decide di mettere un po’ di pepe con placito ringraziamento da parte di giornalisti e salotti televisivi che sarebbero dovuti tornare ai grigiori del catasto, delle concessioni balneari e dei cinque referendum sulla giustizia. Insomma, non c’è per nulla lo stesso appeal. Fonte: TwitterFatto sta che guardare per ben quattro ore gente – anche titolata e qualificata – che parla, significa fare i conti anche col nulla cosmico che ...

