Ag. Bastoni: “Resterà all’Inter sicuramente”. Il difensore: “La società non mi ha comunicato nulla” (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’agente di Bastoni, Tullio Tinti, ha rilasciato brevi dichiarazioni dopo il summit pomeridiano con la società. Ecco le sue parole. “Se poso tranquillizzare i tifosi dell’Inter? Assolutamente, Bastoni rimane all’Inter sicuramente” Le parole di Bastoni ieri dopo la vittoria con l’Ungheria “Tutte le partite sono difficili, abbiamo visto che tre giorni fa sono riusciti a battere l’Inghilterra. Siamo stati bravi e concentrati, era una partita difficile – ha spiegato -. Tutte le partite bisogna saper soffrire, potevamo fare il terzo e quarto gol ma alla fine contava vincere. Io uno dei tanti giovani interessanti di questa Nazionale? Sono giovane ma alla fine ho già 23 anni, un po’ d’esperienza l’ho accumulata anche con l’Inter. Cerco di dare una mano come posso. Cerco di trasmettere quello ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’agente di, Tullio Tinti, ha rilasciato brevi dichiarazioni dopo il summit pomeridiano con la. Ecco le sue parole. “Se poso tranquillizzare i tifosi dell’Inter? Assolutamente,rimane” Le parole diieri dopo la vittoria con l’Ungheria “Tutte le partite sono difficili, abbiamo visto che tre giorni fa sono riusciti a battere l’Inghilterra. Siamo stati bravi e concentrati, era una partita difficile – ha spiegato -. Tutte le partite bisogna saper soffrire, potevamo fare il terzo e quarto gol ma alla fine contava vincere. Io uno dei tanti giovani interessanti di questa Nazionale? Sono giovane ma alla fine ho già 23 anni, un po’ d’esperienza l’ho accumulata anche con l’Inter. Cerco di dare una mano come posso. Cerco di trasmettere quello ...

