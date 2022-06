Addio a Jimenez: morto in un incidente stradale uno dei più grandi scalatori (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ciclismo in lutto: lo spagnolo Julio Jimenez, figura di spicco del ciclismo anni '60, è deceduto questa mattina a seguito di un incidente d'auto, all'età di 87 anni, secondo quanto riporta la stampa ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ciclismo in lutto: lo spagnolo Julio, figura di spicco del ciclismo anni '60, è deceduto questa mattina a seguito di und'auto, all'età di 87 anni, secondo quanto riporta la stampa ...

