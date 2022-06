“A cena con l’Assassino…” in riva al mare

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Serata in “giallo” alla sedicesima edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo con i “Salotti letterari” e i 44 autori di novità letterarie in concorso per il Premio costadamalfilibri, opera del maestro ceramista vietrese Nicola Campanile, nelle sezioni Narrativa/Saggistica, Giallo/Noir, Antologia. Mercoledì 8 giugno, infatti, ad Atrani in Largo Orlando Buonocore, ore 19.15, in concorso Linda Di Giacomo con “Carta canta. Un enigma grafologico per Agnese Malaspina” (Bookabook), Ettore Panella con “Loquendum – amore, sangue e socialnetwork” (Vertigo), Gaetano Provitera con “Il canarino ha cantato” (D&P – Palladio). Con il patrocinio del Comune e del Forum dei Giovani di Atrani. Agnese Malaspina in “Carta canta” di Linda Di Giacomo è una grafologa forense. Il suo è un lavoro intrigante, soprattutto per chi non sa minimamente in che cosa consista. Proprio come ...