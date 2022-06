Referendum, Mannino: «Io, in carcere malato e assolto dopo 300 udienze, voterò sì» (Di martedì 7 giugno 2022) Voterà cinque sì, ma uno in particolare fra i Referendum sulla giustizia gli «sta a cuore»: «Il secondo quesito, quello che riguarda la carcerazione preventiva, e ne parlo con cognizione di causa…». A dirlo è stato l’ex ministro Dc Calogero Mannino, arrestato il 13 febbraio del 1995, su ordine di custodia firmato dal gip di Palermo, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il giudice aveva motivato il provvedimento con il pericolo di depistaggi nelle indagini. Rinchiuso nel carcere romano di Rebibbia per poco meno di due anni, Mannino si ammalò gravemente fino ad arrivare a uno stato di deperimento che lo portò alla scarcerazione. Poi, dopo anni e anni di processi, l’ex politico, la cui carriera era stata definitivamente affossata, fu assolto da tutte le accuse. Un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022) Voterà cinque sì, ma uno in particolare fra isulla giustizia gli «sta a cuore»: «Il secondo quesito, quello che riguarda la carcerazione preventiva, e ne parlo con cognizione di causa…». A dirlo è stato l’ex ministro Dc Calogero, arrestato il 13 febbraio del 1995, su ordine di custodia firmato dal gip di Palermo, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il giudice aveva motivato il provvedimento con il pericolo di depistaggi nelle indagini. Rinchiuso nelromano di Rebibbia per poco meno di due anni,si ammalò gravemente fino ad arrivare a uno stato di deperimento che lo portò alla scarcerazione. Poi,anni e anni di processi, l’ex politico, la cui carriera era stata definitivamente affossata, fuda tutte le accuse. Un ...

