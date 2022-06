Nato: deputata curda salva governo Svezia, 'no al ricatto turco' (Di martedì 7 giugno 2022) Il governo svedese si è salvato in Parlamento da un voto di sfiducia grazie all'apporto decisivo di una deputata indipendente di origine curda, che chiede che Stoccolma non ceda al "ricatto" della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Ilsvedese si èto in Parlamento da un voto di sfiducia grazie all'apporto decisivo di unaindipendente di origine, che chiede che Stoccolma non ceda al "" della ...

Advertising

serenel14278447 : Nato: deputata curda salva governo Svezia, 'no al ricatto turco' - iconanews : Nato: deputata curda salva governo Svezia, 'no al ricatto turco' - Freak_Nick_ : RT @ultimora_pol: #Svezia ??Il governo svedese sopravvive al voto di sfiducia per 1 solo voto di scarto. Il voto determinante è stata di un… - ultimora_pol : #Svezia ??Il governo svedese sopravvive al voto di sfiducia per 1 solo voto di scarto. Il voto determinante è stata… - fisco24_info : Nato: deputata curda salva governo Svezia, 'no al ricatto turco': Decisivo suo voto contro sfiducia, ma difende pol… -