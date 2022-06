Nations League, si apre una buca in campo durante Austria-Danimarca (Di martedì 7 giugno 2022) La disputa della partita di Nations League tra Austria e Danimarca, all’Ernst Happel Stadion di Vienna, è stata tutt’altro che tranquilla. Il match infatti è iniziato in ritardo di mezz’ora, per via di un blackout elettrico, ma non è finita qui. Infatti nei minuti finali della sfida, si è aperta una vera e proprio buca profonda decine di centimetri al centro del campo. La buca fortunatamente è stata notata subito da Skov Olsen, evitando così rischi per tutti gli altri calciatori in campo. Come infatti racconta il giocatore danese: “Terribile, il buco avrebbe potuto rovinare la carriera di qualcuno, fortunatamente non è successo”. Alla fine della gara tra Austria-Danimarca, si è aperto un buco sul terreno di gioco ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) La disputa della partita ditra, all’Ernst Happel Stadion di Vienna, è stata tutt’altro che tranquilla. Il match infatti è iniziato in ritardo di mezz’ora, per via di un blackout elettrico, ma non è finita qui. Infatti nei minuti finali della sfida, si è aperta una vera e proprioprofonda decine di centimetri al centro del. Lafortunatamente è stata notata subito da Skov Olsen, evitando così rischi per tutti gli altri calciatori in. Come infatti racconta il giocatore danese: “Terribile, il buco avrebbe potuto rovinare la carriera di qualcuno, fortunatamente non è successo”. Alla fine della gara tra, si è aperto un buco sul terreno di gioco ...

