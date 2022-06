Milan, il Monza su Messias (Di martedì 7 giugno 2022) Junior Messias e un futuro ancora tutto da scrivere. Il Milan valuta seriamente il riscatto dal Crotone ma solo con lo sconto. E il Monza di... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) Juniore un futuro ancora tutto da scrivere. Ilvaluta seriamente il riscatto dal Crotone ma solo con lo sconto. E ildi...

Advertising

AlfredoPedulla : Il #Monza sarà protagonista sul mercato: #Sensi e #Messias (se non sarà riscattato, il #Milan lo stima molto) sono… - mauro_suma : Quanta Lombardia in Serie A: Milan, Inter, Atalanta, Cremonese e Monza #derbydellamadonnina #derbyregionali - gippu1 : Dall'anno prossimo Monza-Milan sarà dunque una partita di serie A e non più una micidiale trappola estiva in cui pr… - Milannews24_com : Romagnoli lascia il Milan: ci prova il Monza. Inserimento di Galliani - OdeonZ__ : LIVE Calciomercato - Monza su Fagioli e Pinamonti. Lewandowski: “Bayern, dov’è il rispetto?”… -