L' ombra di un serial killer sui delitti di Sarzana

Leggi su agi

(Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Un uomo è stato fermato nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta trovata senza vita domenica alle 2 di mattina nei pressi del torrente Parmignola, a. Non si esclude che possa essere il responsabile del delitto e che possa essere collegato anche al secondo omicidio, scoperto stamane nella stessa zona. Vittima, in questo caso, un giovane transessuale, il cui corpo è stato trovato senza vita intorno alle 9, non lontano dalla zona del ritrovamento di Nevila, con segni di violenza. Dalle prime informazioni, sul corpo senza vita, appartenente a un uomo giovane, presumibilmente italiano, sono stati rilevati segni di violenza. Nessuna conferma al momento che i duesiano collegati, ma l'ipotesi non è esclusa.