La crisi russo-ucraina fa volare Saras in Borsa: +142% da inizio 2022 (Di martedì 7 giugno 2022) Saras mette il turbo in Borsa. Il titolo della società presieduta da Massimo Moratti – ex patron e presidente dell’Inter – ha fatto registrare un +142% da inizio dell’anno seguendo l’andamento dei margini di raffinazione saliti già nei primi mesi del 2022. La capitalizzazione di mercato è passata dai 522 milioni di euro di inizio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 7 giugno 2022)mette il turbo in. Il titolo della società presieduta da Massimo Moratti – ex patron e presidente dell’Inter – ha fatto registrare undadell’anno seguendo l’andamento dei margini di raffinazione saliti già nei primi mesi del. La capitalizzazione di mercato è passata dai 522 milioni di euro diL'articolo

Advertising

CreMaDrifter : RT @CalcioFinanza: La crisi russo-ucraina fa volare #Saras in Borsa: +142% da inizio 2022 - Fraboyss : RT @CalcioFinanza: La crisi russo-ucraina fa volare #Saras in Borsa: +142% da inizio 2022 - ManuDas44 : RT @CalcioFinanza: La crisi russo-ucraina fa volare #Saras in Borsa: +142% da inizio 2022 - _ElPrincipe22 : RT @CalcioFinanza: La crisi russo-ucraina fa volare #Saras in Borsa: +142% da inizio 2022 - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: La crisi russo-ucraina fa volare #Saras in Borsa: +142% da inizio 2022 -