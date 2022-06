Johnny Depp sbarca su TikTok: un solo post e già 5 milioni di followers (Di martedì 7 giugno 2022) Johnny Depp si è appena unito a TikTok e in poche ore ha raccolto più di cinque milioni di followers: una cifra da record considerando che l'attore finora ha pubblicato un solo post. Johnny Depp ha un account verificato su TikTok: la star hollywoodiana ha appena condiviso il suo primo filmato e in poche ore ha ottenuto più di 5 milioni di followers. Nel profilo figura una sua fotografia in bianco e nero di qualche tempo fa e la sua solita didascalia "occasional thespian": attore occasionale. Come sanno tutti, il 1 giugno è arrivato il verdetto del processo per diffamazione relativo alla causa che Depp aveva intentato contro l'ex moglie Amber Heard: la giuria ha dato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 giugno 2022)si è appena unito ae in poche ore ha raccolto più di cinquedi: una cifra da record considerando che l'attore finora ha pubblicato unha un account verificato su: la star hollywoodiana ha appena condiviso il suo primo filmato e in poche ore ha ottenuto più di 5di. Nel profilo figura una sua fotografia in bianco e nero di qualche tempo fa e la sua solita didascalia "occasional thespian": attore occasionale. Come sanno tutti, il 1 giugno è arrivato il verdetto del processo per diffamazione relativo alla causa cheaveva intentato contro l'ex moglie Amber Heard: la giuria ha dato ...

Corriere : Johnny Depp sbarca su TikTok: 3,6 milioni in poche ore (senza pubblicare nulla) - lapoelkann_ : Sono molto contento per Johnny Depp. Era stato ingiustamente condannato prima della sentenza da alcuni media che lo… - Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - AleDeTommasi : RT @VanityFairIt: Il processo per diffamazione si è concluso a favore dell'attore, ma gli avvocati della ex moglie sostengono che lei non s… - _VenEd_ : RT @__Ella_____: Johnny Depp ha camminato affinché migliaia di abuser potessero correre -