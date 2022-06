(Di martedì 7 giugno 2022) Il Pil italiano è atteso continuare a crescere sia nel(+2,8%) sia nel 2023 (+1,9%), seppur in rallentamento rispetto al 2021. Lo rileva l'nel report 'Le prospettive per l'economia italiana ...

... una flessione del commercio internazionale e l'aumento dei tassi di interesse", puntualizza l', aggiungendo che "anche le aspettative di famiglie e imprese potrebbero subire un significativo ...La seconda edizione dei tre indici, calcolati ciascuno su 12 parametri statistici forniti da fonti certificate (, Miur, Centro studi Tagliacarne, Iqvia)confermare 31 indicatori su 36 tra ... Istat vede Pil al +2,8% nel 2022 ma elevati rischi al ribasso Il Pil italiano è atteso continuare a crescere sia nel 2022 (+2,8%) sia nel 2023 (+1,9%), seppur in rallentamento rispetto al 2021. Lo rileva l'Istat nel report 'Le prospettive per l'economia italiana ...