Isola dei famosi, il gesto di Edoardo e Nicolas verso Soleil Sorge: cosa hanno fatto mentre erano in diretta (Di martedì 7 giugno 2022) Lo sbarco di Soleil Sorge all’Isola dei famosi per la puntata del 6 giugno 2022 è stato un evento tanto eccezionale per i telespettatori quanto per i naufraghi, a partire da Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Ma cosa avranno mai fatto i due concorrenti del reality show alla vista di Stasi? LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, la reazione di Soleil Sorge dopo la puntata: ‘Dover trovare il coraggio’. cosa ha svelato Soleil Sorge incanta i naufraghi dell’Isola dei famosi, a partire da Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Tanti telespettatori hanno ... Leggi su funweek (Di martedì 7 giugno 2022) Lo sbarco diall’deiper la puntata del 6 giugno 2022 è stato un evento tanto eccezionale per i telespettatori quanto per i naufraghi, a partire daTavassi eVaporidis. Maavranno maii due concorrenti del reality show alla vista di Stasi? LEGGI ANCHE :–dei, la reazione didopo la puntata: ‘Dover trovare il coraggio’.ha svelatoincanta i naufraghi dell’dei, a partire daTavassi eVaporidis. Tanti telespettatori...

Advertising

AlessioConti__ : Il tennis è per politici soia, meglio la lotta nel fango stile Isola dei famosi - ScrivoLibero : Una rissa è scoppiata in uno dei locali della movida presenti sull'isola di Lampedusa. Sono in tutto sei le persone… - fanpage : #isola dei famosi. Eliminata Lory Del Santo - elisa_maioboh : RT @Esagerataxxx: Più che share, tendenze, prove vinte, meme ecc, per me conta vederla così felice e così soddisfatta di “essersi buttata”.… - Esagerataxxx : Più che share, tendenze, prove vinte, meme ecc, per me conta vederla così felice e così soddisfatta di “essersi but… -