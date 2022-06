Advertising

Corriere : Fedez, Tananai e Mara Sattei lanciano «Dolce Vita»: concerto a sorpresa in strada a Milano - RadioItalia : Il riassunto di una serata con Fedez, Tananai e Mara Sattei! ?? “La dolce vita” ? @Fedez @Tananai5 @marasattei - trash_italiano : Riassunto diretta Fedez, Tananai, Mara Sattei, Chiara Ferragni e Luis Sal. #LaDolceVita - ilfattovideo : Fedez, Tananai e Mara Sattei promuovono “Dolce Vita” con un live improvvisato in centro a Milano – VIDEO - SMSNEWSOFFICIAL : @Fedez – online il video de “La Dolce Vita” con #tananai e @marasattei -

I protagonisti l featuring di questo brano vede al fianco di, giovane cantautore già presente nell'ultimo album Disumano, che, dopo aver conquistato il grande pubblico al Festival di ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo L'attesa è finita, e dopo averlo ascoltato per giorni in radio, il nuovo tormentone estivo die Mara Sattei, La dolce vita , è uscito anche nella versione videoclip. La dolce vita , il video approfondimentoe Mara Sattei: il testo del nuovo singolo La dolce vita ...Un piccolo kolossal pop: è la definizione che più si addice al videoclip de "La dolce vita", il singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei, tra le canzoni in corsa per il titolo di tormentone ...Non poteva che essere ambientato in una stereotipica spiaggia italiana, La dolce vita, il tormentone estivo lanciato da Fedez, Tananai e Mara Sattei. Il clip diretto da Olmo Parenti e prodotto da ...