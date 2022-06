Davide Bonolis compie 18 anni | gli auguri di mamma Sonia Prossimo concorrente del Gf Vip?

Leggi su 361magazine

(Di martedì 7 giugno 2022)oggi diventa maggiorenne. Non potevano mancare glisocial diBruganelli Si è molto parlato dicome futurodel Grande Fratello, almeno questo era il suo obiettivo sino a qualche tempo fa. Ma oggi che è diventato maggiorenne è ancora della stessa idea? Di lui si sa che è molto sportivo, eccelle nel padel e nel calcio, interista proprio come il papà, è innamorato delle sue sorelle. Tempo fa aveva dichiarato in un’intervista che avrebbe voluto varcare la porta rossa del Grande Fratello. Stando però al portale Pipol Tv avrebbe cambiato idea, senza tuttavia specificare cosa intenda fare oggi, ex opinionista ...