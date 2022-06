Boss in incognito 2022, Ugo Pellegrino con l’Arcadia Yatchs protagonista nella seconda puntata (Di martedì 7 giugno 2022) Boss in incognito 2022, Ugo Pellegrino è il protagonista della seconda puntata in prima serata su Rai 2. Al centro della storia l’azienda che ancora una volta si trova in Campania. Boss in incognito 2022, Ugo Pellegrino con l’Arcadia Yatchs Il protagonista della seconda puntata del programma Boss in incognito 2022 è Ugo Pellegrino, amministratore unico di Arcadia Yachts, un cantiere navale specializzato nella costruzione di yacht di lusso fatti su misura per clienti italiani e stranieri. La sede dell’azienda si trova a Torre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022)in, Ugoè ildellain prima serata su Rai 2. Al centro della storia l’azienda che ancora una volta si trova in Campania.in, UgoconIldelladel programmainè Ugo, amministratore unico di Arcadia Yachts, un cantiere navale specializzatocostruzione di yacht di lusso fatti su misura per clienti italiani e stranieri. La sede dell’azienda si trova a Torre ...

