Advertising

alis_barto : RT @unadituidder: Ah ma vedo che di nuovo i maschi vogliono spiegare a noi femmine adulte come gestire le mestruazioni ma pretendono che ne… - Alis_in_wndrlnd : Bene sono appena entrata su Twitter ora devo capire se è uscito qualcosa di nuovo degli skz stamattina -

Il Denaro

... il funzionario Federico Nannurelli, e Carlo Andreucci della coop. Terni, ex sindaco Di ... Il Partito democratico rilancia il proprio impegno, essendo ancora più forte e con unslancio per le ...Il Cortile d'Onore dell' Università degli Studi farà invece da cornice ad, uno spazio ... Uncollettivo di designer berlinesi debutta alla Milano Design Week 2022 con ICH und DU , curata da ... Alis, nuovo passo in direzione della sostenibilità della filiera logistica grazie al network All-Linea e Dnv - Ildenaro.it Alis, associazione a cui fa capo il mondo italiano della logistica e del trasporto, annuncia “un’ulteriore iniziativa nella direzione della sostenibilità”, da sempre “uno dei nostri obiettivi programm ...Domenico De Rosa, Ceo di SMET, dalla prima tappa di "ALIS on tour” a Roma, ha lanciato un nuovo grido di allarme sulla mancanza di programmazione e lungimiranza della politica. Ancora una volta il Sud ...