Acque di balneazione, in Europa la qualità è eccellente (Di martedì 7 giugno 2022) La relazione annuale sulle Acque di balneazione appena pubblicata, evidenzia che nel 2021 quasi l’85% dei siti di balneazione europei ha rispettato gli standard di qualità più severi dell’Unione europea, meritandosi un giudizio eccellente. La relazione annuale sulle Acque di balneazione è stata elaborata dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), in collaborazione con la Commissione europea e si basa sul monitoraggio effettuato nel 2021 su 21.859 siti di balneazione in tutta Europa, ovvero Stati membri dell’UE più Albania e Svizzera. Quadro normativo europeo La Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle Acque di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 7 giugno 2022) La relazione annuale sullediappena pubblicata, evidenzia che nel 2021 quasi l’85% dei siti dieuropei ha rispettato gli standard dipiù severi dell’Unione europea, meritandosi un giudizio. La relazione annuale sullediè stata elaborata dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), in collaborazione con la Commissione europea e si basa sul monitoraggio effettuato nel 2021 su 21.859 siti diin tutta, ovvero Stati membri dell’UE più Albania e Svizzera. Quadro normativo europeo La Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione delladelledi ...

