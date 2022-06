Spread Btp Bund: si restringe nel finale a 208,7 punti (Di lunedì 6 giugno 2022) Lo Spread Btp Bund chiude in calo rispetto a venerdì quando era volato oltre i 212 punti base. Il differenziale, che si era ristretto ancora di più (poco sopra 203) in avvio termina a 208,7 punti. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) LoBtpchiude in calo rispetto a venerdì quando era volato oltre i 212base. Il differenziale, che si era ristretto ancora di più (poco sopra 203) in avvio termina a 208,7. ...

fattoquotidiano : Lo spread tocca i 213 punti, massimo dal 2018. Rendimenti dei Btp al 3,4% - fisco24_info : Spread Btp Bund: si restringe nel finale a 208,7 punti: Rendimento del decennale italiano in leggero rialzo al 3,4% - classcnbc : Borse europee chiudono in verde: ????+1,6% ????+1% ????+1,3% ????+1% #Spread Btp/Bund in area 209 pb. A Piazza Affari in… - Rossana44792035 : RT @lauranaka: Italia con o senza #Draghi tassello del domino troppo pericoloso per essere ignorato. La #Bce studia così un nuovo piano ant… - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: Italia con o senza #Draghi tassello del domino troppo pericoloso per essere ignorato. La #Bce studia così un nuovo piano ant… -