Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'I russi controllavano il 70% di Severodonetsk ma nel giro di due giorni sono stati respinti, ora la citt… - MassimoBufalini : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'I russi controllavano il 70% di Severodonetsk ma nel giro di due giorni sono stati respinti, ora la città è di… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Severodonetsk è divisa in due - ilpost : Severodonetsk è divisa in due - pccpla : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'I russi controllavano il 70% di Severodonetsk ma nel giro di due giorni sono stati respinti, ora la città è di… -

...La battaglia più dura però si combatte a. I russi ne controllavano il 70 per cento. Poi in 48 ore è arrivato il contrattacco ucraino che di fatto ha diviso in due la città adesso...... le forze ucraine devono resistere all'avanzata di Mosca, soprattutto a, capoluogo di ... ma nel giro di due giorni sono stati respinti, ora la località mineraria èa metà e gli ...KIEV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato a Zaporizhizhia: è la seconda volta che lascia la regione di Kiev dall'inizio dell'invasione russa. Intanto, sembra che le truppe ucraine st ...La guerra tra Ucraina e Russia oggi è arrivata al giorno 102. Le forze ucraine hanno condotto con successo contrattacchi locali a Severodonetsk (anche se la maggior parte ...