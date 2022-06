Senza cibo e acqua in volo | scioperano gli equipaggi di Ryanair

(Di lunedì 6 giugno 2022) C'è anche la «mancanza die pasti per l’o» tra le rivendicazioni che hanno spinto piloti e assistenti didia incrociare le braccia e a dare il via all’estate «calda»...

C'è anche la "mancanza di acqua e pasti per l'equipaggio" tra le rivendicazioni che hanno spinto piloti e assistenti di volo di Ryanair a incrociare le braccia e a dare il via all'estate "calda" delle ...«Mercoledì prossimo, 8 giugno, confermato lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 10 alle 14, di piloti ed assistenti di volo della compagnia aerea Ryanair, Malta Air e della società CrewLink», hanno an ...C'è anche la «mancanza di acqua e pasti per l'equipaggio» tra le rivendicazioni che hanno spinto piloti e assistenti di volo di Ryanair a incrociare le ...