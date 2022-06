Nadal e Djokovic | la sfida si sposta a Wimbledon Rafa è in corsa per il Grande Slam

Advertising

WeAreTennisITA : Rafa stacca ancora di più Federer e Djokovic nel numero degli Slam vinti ???? Rafael Nadal, 22 Roger Federer, 20 Nov… - Agenzia_Ansa : Con il successo di oggi al #RolandGarros, #Nadal raggiunge quota 22 Slam vinti, portandosi a +2 sui rivali di sempr… - SkySport : Nadal a 22 titoli Slam: Rafa allunga su Federer e Djokovic: la classifica all-time #SkySport #Nadal #Federer… - Leonidas_1886 : RT @Eurosport_IT: Su 77 tornei dello Slam disputati del 2003 a oggi, ben 6??2?? sono stati vinti da questi tre signori qua ?????? ...intanto… - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: Su 77 tornei dello Slam disputati del 2003 a oggi, ben 6??2?? sono stati vinti da questi tre signori qua ?????? ...intanto… -

non solo non ha dato nessun addio, rilanciando sulla voglia di continuare a combattere, ma ha anche detto di volerci proprio essere a Wimbledon. Pazza idea E così, da un momento all'altro, la ......ed Iga Swiatek, i due migliori tennisti sulla terra battuta, con lo spagnolo che fa due su due nei tornei dello Slam nel 2022 e la polacca che continua a dominare il circuito. Novak...Scatto in avanti anche per l'altro finalista Ruud, che balza in sesta posizione. Ultima settimana da primo in classifica per Djokovic, Sinner 12° ...Guadagna posizioni anche l'altro finalista del Roland Garros, il norvegese Ruud che si piazza sesto. Berrettini primo fra gli azzurri in decima posizione, 12° Sinner ...