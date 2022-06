Maxi rissa sul Garda | si complicano le indagini delle molestie sul treno | «Mancano le telecamere»

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ilda Verona a Milano dove almeno cinque ragazze hanno subitosessuali non era provvisto di, in quanto si tratta di un modello troppo vecchio. Agli inquirenti restano i diversi video fatti nella stazione di Peschiera delper scoprire l’identità dei molestatori, parte del branco di circa trenta giovani che sono accusati di aver palpeggiato e deriso cinque ragazzine di 16 e 17 anni, che in lacrime sono scese dalalla stazione successiva a Peschiera, Desenzano del, dove ad attenderle c’erano i genitori. Unaragazze ha dichiarato che la maggior parte dei membri del branco sarebbe di origine nordafricana e che alcuni di loro hanno urlato alle giovani: «Su questonon salgono i bianchi». Le vittime ...

repubblica : Molestie sul treno da Gardaland a Milano e maxi rissa a Peschiera del Garda: ecco tutto quello che sappiamo [di Ila… - AlessioColzani : ?? #ACCOLTELLAMENTI, RISSE E #MOLESTIE: L'ITALIA IN BALIA DELLE BABY #GANG DI #IMMIGRATI Risse, accoltellamenti, de… - redbus2012 : RT @dantegiumanini: Le #femministe …e aggiungo io , ?@EnricoLetta? ( ius soli) la ?@lauraboldrini? e #Lamorgesedimettiti dove sono ? Figli… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: I disordini del 2 giugno a Peschiera del Garda: la sindaca Orietta Gaiulli aveva avvisato del pericolo questura, prefettu… - TgrRaiVeneto : I disordini del 2 giugno a Peschiera del Garda: la sindaca Orietta Gaiulli aveva avvisato del pericolo questura, pr… -

Il treno da Verona a Milano dove almeno cinque ragazze hanno subito molestie sessuali non era provvisto di telecamere, in quanto si tratta di un modello troppo vecchio. Agli inquirenti restano i ...Nel giorno della Festa della Repubblica in centinaia si sono riuniti per quello che doveva essere un evento di musica Trap dal titolo "Questa è Africa" degenerato invece in una, con furti, ...Al momento nessuna richiesta di autorizzazione è giunta alla questura di Verona, che sta già indagando su fatti accaduti nei giorni scorsi sulle spiagge lacustri. Le forze dell'ordine resteranno vigil ...Giovanni Dal Cero: 'Chi sbaglia paga'. Una decina di ragazze vittime. Meloni, silenzio dalle femministe (ANSA) ...