Mariah Carey è accusata di plagio per All I Want For Christmas Is You (Di lunedì 6 giugno 2022) Una band americana ha fatto causa alla cantante perché uno dei loro brani condivide lo stesso titolo della hit natalizia Leggi su wired (Di lunedì 6 giugno 2022) Una band americana ha fatto causa alla cantante perché uno dei loro brani condivide lo stesso titolo della hit natalizia

Advertising

ItaliaStartUp_ : Mariah Carey è accusata di plagio per All I Want For Christmas Is You - RadioR101 : #R101News: #MariahCarey citata in giudizio per il presunto plagio di 'All I want for Christmas is you' ? - RADIOBRUNO1 : Mariah Carey è stata citata a giudizio per aver violato i copyright per 'All I Want for Christmas is You'… - StraNotizie : Mariah Carey a giudizio, avrebbe copiato 'All I Want for Christmas is You' - bolymasala : la scorsa estate io e le ame ci disattivavamo ogni tre giorni per gli insulti, le shitstorm e per passare la sessio… -