Kazakistan, la riforma costituzionale approvata da quasi l'80% degli elettori (Di lunedì 6 giugno 2022) La riforma costituzionale del Kazakistan promossa dal presidente Kassym-Jomart Tokayev è stata sostenuta dal 77,18 per cento degli elettori. Il Paese si avvia verso una svolta storica Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) Lacostituzionale delpromossa dal presidente Kassym-Jomart Tokayev è stata sostenuta dal 77,18 per cento. Il Paese si avvia verso una svolta storica

Advertising

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Kazakistan Seggi aperti per il referendum sulla riforma costituzionale prom… - LaRagione_eu : E' stata approvata la riforma costituzionale promossa in #Kazakistan dal presidente Kassym-Jomart Tokayev: Il 77,18… - ilgiornale : In Kazakistan si sono aperti oggi i seggi per il referendum sulla riforma costituzionale voluta dal presidente Kass… - Luisella49 : RT @LaRagione_eu: Il 5 giugno si vota, anche in #Italia, per il #referendum costituzionale che trasformerà il sistema super-presidenziale d… - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: Il 5 giugno si vota, anche in #Italia, per il #referendum costituzionale che trasformerà il sistema super-presidenziale d… -