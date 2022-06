Jurassic World in testa al box office con 3 milioni di incasso (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Jurassic World – Il dominio si piazza in testa al box office italiano con un incasso di 3 milioni 181 mila euro. Secondo posto per Top Gun: Maverick, che fa registrare 1 milione 897 mila spettatori, complessivamente quasi 7 milioni. Terzo posto per Nostalgia di Mario Martone con 303 mila euro, complessivamente 916 mila euro. – foto ufficio stampa Jurassic World-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) –– Il dominio si piazza inal boxitaliano con undi 3181 mila euro. Secondo posto per Top Gun: Maverick, che fa registrare 1 milione 897 mila spettatori, complessivamente quasi 7. Terzo posto per Nostalgia di Mario Martone con 303 mila euro, complessivamente 916 mila euro. – foto ufficio stampa-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LaNotifica : Jurassic World in testa al box office con 3 milioni di incasso - messina_oggi : Jurassic World in testa al box office con 3 milioni di incassoROMA (ITALPRESS) - Jurassic World - Il dominio si pia… - nestquotidiano : Jurassic World in testa al box office con 3 milioni di incasso - badtasteit : #JurassicWorld: il Dominio è sbarcato al cinema! Avete già visto il film? Cosa ne pensate? (No spoiler ??) Qui la… - UCI_Cinemas : ?? #JurassicWorldIlDominio è nelle sale #IMAX! Dal 9 al 12 giugno ricevi il poster esclusivo del film con il bigliet… -