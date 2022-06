Inter, vice-Brozovic cercasi: dopo Asslani piace Schouten (Di lunedì 6 giugno 2022) L’Inter alla ricerca di un vice-Brozovic Uno dei ruoli su cui dovrà Intervenire l’Inter in questa sessione di calciomercato sarà sicuramente il ruolo di vice-Brozovic. Oltre ad Asslani dell’Empoli, secondo il Corriere della Sera, il club nerazzurro starebbe valutando anche Jerdy Schouten del Bologna. “C’è un nome nuovo per il mercato dell’Inter. Si tratta del mediano olandese Jerdy Schouten, 25 anni, ora al Bologna e profilo ritenuto ideale per fare il famoso vice Brozovic, un profilo di cui si è sentita parecchio la mancanza nella passata stagione, che ora è a tutti gli effetti una delle priorità dei nerazzurri verso la prossima”. “Schouten ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) L’alla ricerca di unUno dei ruoli su cui dovràvenire l’in questa sessione di calciomercato sarà sicuramente il ruolo di. Oltre addell’Empoli, secondo il Corriere della Sera, il club nerazzurro starebbe valutando anche Jerdydel Bologna. “C’è un nome nuovo per il mercato dell’. Si tratta del mediano olandese Jerdy, 25 anni, ora al Bologna e profilo ritenuto ideale per fare il famoso, un profilo di cui si è sentita parecchio la mancanza nella passata stagione, che ora è a tutti gli effetti una delle priorità dei nerazzurri verso la prossima”. “...

