Il salario minimo è il nuovo ddl Zan di Letta&Conte (Di lunedì 6 giugno 2022) Il paradosso, a volerlo ridurre alla sua brutalità politica, sta rinchiuso in quella frase che circola a Palazzo Chigi, dove si chiedono perché mai Pd e M5s pretendono di fare adesso – adesso che g... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 giugno 2022) Il paradosso, a volerlo ridurre alla sua brutalità politica, sta rinchiuso in quella frase che circola a Palazzo Chigi, dove si chiedono perché mai Pd e M5s pretendono di fare adesso – adesso che g... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo” - elio_vito : Durigon si pronuncia contro il salario minimo. Ed io mi convinco invece sempre più che sia necessario! Il salario minimo, non Durigon...?? - petergomezblog : Salario minimo, Landini: “L’Europa ci chiede di affrontarlo, non è che la ascoltiamo solo quando vuole che si facci… - queenskitchen_ : RT @sempreciro: L'Europa chiede 'Le percoche devono avere un diametro di 12,4 cm e un peso medio di 137 grammi'. L'Italia 'Provvediamo subi… - GIACOMO24330093 : RT @AndreaRoventini: Da anni in Italia di discute di salario minimo con proposte che giacciono in Parlamento. Il salario minimo era pure un… -