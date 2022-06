Harry e Meghan via da Londra prima della fine del Giubileo? (Di lunedì 6 giugno 2022) Secondo la stampa britannica la coppia sarebbe ripartita da Londra prima dell’inizio del “Platinum Jubilee Pageant”, la parata finale del Giubileo di Platino Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) Secondo la stampa britannica la coppia sarebbe ripartita dadell’inizio del “Platinum Jubilee Pageant”, la parata finale deldi Platino

Advertising

IOdonna : Harry e Meghan erano già in volo per la California - Gazzettino : #harry e Meghan, il ritorno (sottotono) a corte: partono da Londra prima della fine delle celebrazioni per il Giubi… - Adnkronos : Giubileo di Platino della #ReginaElisabetta: Harry e Meghan hanno lasciato Londra prima della fine delle celebrazio… - lifestyleblogit : Giubileo di Platino, Harry e Meghan via da Londra prima di fine celebrazioni - - dacicus22 : 'Meghan e Harry non devono farsi vedere né con la Regina né con gli altri reali' Isolati dai reali 'in servizio' ha… -