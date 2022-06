Dopo la fine con Gerard Piqué, Shakira rivela che suo padre si trova in ospedale (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo la notizia della separazione dal suo partner di lunga data – il calciatore Gerard Piqué – Shakira ha rivelato che suo padre ha avuto un incidente. La cantante colombiana ha voluto comunicare ai fan su Twitter che sabato 4 giugno 2022 si trovava in ospedale insieme al papà, William Mebarak Chadid, ricoverato per riprendersi dalla brutta caduta che aveva subito. Vi raccomandiamo... Giulia Lisioli rompe il silenzio sulla sua relazione (finita) con Blanco Accanto a una foto in cui bacia la faccia ammaccata di suo padre, la 45enne ha scritto: pic.twitter.com/QLMtUuiJEd— Shakira (@Shakira) June 4, 2022 “Ragazzi, sto ricevendo molti ... Leggi su diredonna (Di lunedì 6 giugno 2022)la notizia della separazione dal suo partner di lunga data – il calciatorehato che suoha avuto un incidente. La cantante colombiana ha voluto comunicare ai fan su Twitter che sabato 4 giugno 2022 siva ininsieme al papà, William Mebarak Chadid, ricoverato per riprendersi dalla brutta caduta che aveva subito. Vi raccomandiamo... Giulia Lisioli rompe il silenzio sulla sua relazione (finita) con Blanco Accanto a una foto in cui bacia la faccia ammaccata di suo, la 45enne ha scritto: pic.twitter.com/QLMtUuiJEd—(@) June 4, 2022 “Ragazzi, sto ricevendo molti ...

