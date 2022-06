Disinfestazione a Marina di Modica e Maganuco

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 6 giugno 2022)– Partirà domenica 19 giugno dadi, la prima tornata diprevista nel territorio di. A darne comunicazione, l’assessore all’ambiente Lorefice, che invita la cittadinanza a non irrigare area a verde, prati o quant’altro, nel giorno dellaal fine di non vanificare l’efficacia del prodotto utilizzato e rendere inutile l’intervento. Per ogni giornata dipasserà apposita bandizzazione nelle zone interessate. Lo comunica una nota diffusa oggi dal Comune di. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.