Coronavirus, lunedì 6 giugno: sono 1.369 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – “Oggi nel Lazio su 2.634 tamponi molecolari e 7.140 antigenici per un totale di 9.774 tamponi, si registrano 1.369 nuovi casi positivi, sono 3 i decessi, 512 i ricoverati (-23), 33 le terapie intensive (+2) e +3.054 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 950. Asl Roma 1: sono 348 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 290 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 312 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 64 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 115 i ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – “Oggi nelsu 2.634 tamponi molecolari e 7.140 antigenici per un totale di 9.774 tamponi, si registrano 1.369casi positivi,3 i decessi, 512 i ricoverati (-23), 33 le terapie intensive (+2) e +3.054 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 950. Asl Roma 1:348 icasi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2:290 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3:312 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4:64 icasi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 5:115 i ...

