C'è un problema di razzismo tra i fan di Star Wars? (Di lunedì 6 giugno 2022) Le offese alla protagonista di Obi-Wan Kenobi Moses Ingram sono solo l'ultimo di una serie di episodi a dir poco problematici che coinvolgono gli attori del franchise Leggi su wired (Di lunedì 6 giugno 2022) Le offese alla protagonista di Obi-Wan Kenobi Moses Ingram sono solo l'ultimo di una serie di episodi a dir pocotici che coinvolgono gli attori del franchise

Advertising

ItaliaStartUp_ : C'è un problema di razzismo tra i fan di Star Wars? - criccicracci : RT @SouadSbai: Dopo i fatti di capodanno a Milano, è l'ora delle molestie sessuali contro le 'donne bianche' sul treno. Nelle baby-gang d'i… - Be___ReaL__ : @errico_erika Ma infatti il problema non sta nell'omofobia Così come non sta nel razzismo nei fatti del lago di Gar… - mamflo86 : @roxsasso Scusate ma, nella Bibbia si trovano stupri, razzismo, uccisioni di massa, genocidi.... ma il problema è l… - lanfri71 : @PBerizzi Perché, rifiutare di affrontare la realtà e alimentare così il razzismo, invece di affrontare il problema… -