Calderoli e l’ex ministro Kyenge | Cassazione annulla condanne per diffamazione

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 giugno 2022) Sono statete dalla– per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell’imputato a comparire in udienza per motivi di salute – ledi primo e secondo grado nei confronti del vicepresidente del Senato Roberto, accusato diaggravata dall’odio razziale per aver definito “orango”ministra dell’Integrazione Cecileil 13 luglio del 2013, durante la festa della Lega Nord a Treviglio. A riportare la notizia è l’Ansa. Il processo – nato su iniziativa della Procura di Bergamo, dato cheministra non ha presentato querela nè chiesto risarcimenti – ripartirà ora da zero e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Bergamo. La prescrizione è però vicina, a tal punto che la difesa di ...