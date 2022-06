Ucraina, la solidarietà si è gia fermata: «Qui non arriva più nulla» (Di domenica 5 giugno 2022) L'ondata di aiuti umanitari all'Ucraina ha perso forza. A tre mesi dall'inizio del conflitto i depositi di Leopoli risultano inutilmente vasti rispetto a quanto contengono. Eppure nelle... Leggi su ilmattino (Di domenica 5 giugno 2022) L'ondata di aiuti umanitari all'ha perso forza. A tre mesi dall'inizio del conflitto i depositi di Leopoli risultano inutilmente vasti rispetto a quanto contengono. Eppure nelle...

'Il pensiero delle donne" ospita una famiglia ucraina Non conosce limiti e confini la solidarietà della popolazione tavernese nei confronti dei cittadini ucraini vessati dalla guerra in corso. La Repubblica e i suoi riti ...d'angoscia che da cento giorni ci tormenta per la folle aggressione della Russia all'Ucraina, ... "forza difensiva", "solidarietà", "ricerca della pace". Difficile mandare messaggi diversi a chi ha ...