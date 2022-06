Sarzana | 35enne trovata morta in una pozza di sangue vicino al torrente Caccia all’uomo in Liguria | “Era salita su un’auto bianca”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 giugno 2022) Il cadavere seminudo di una donna di 35 anni è stato ritrovato nella notte tra sabato e domenica,a unche attraversa Marinella di, lembo costiero del Comune in provincia della Spezia. La vittima, di origini albanesi, era residente a Carrara e lavorava come prostituta. Secondo le prime informazioni il corpo era circondato da moltoe non è escluso che sia stata uccisa con un colpo di arma da fuoco. Le indagini, coordinate dalla Procura di La Spezia, sono condotte ai carabinieri del nucleo investigativo del capoluogo e del comando di. E’ stata aperta un’inchiesta per omicidio che si baserà anche sull’autopsia già affidata all’anatomopatologa Susanna Gamba. Intorno al corpo non sono stati trovati né documenti né oggetti personali. Sul posto non c’erano nemmeno ...