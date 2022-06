Osimhen, Pedullà: “Non ha la valigia in mano, ma in caso di proposta irrinunciabile potrebbe averla: occhio al Bayern” (Di domenica 5 giugno 2022) Osimhen Bayern MONACO – Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il suo sito ufficiale, ha annunciato le ultime notizie in casa Napoli per quanto concerne l’interesse del Bayern Monaco su Osimhen. Ecco quanto affermato. “Lo scorso 9 maggio, parlando di Victor Osimhen, avevamo confermato una tendenza già raccontata nelle settimane precedenti. Ovvero che Victor Osimhen non andava considerato incedibile e che il Napoli avrebbe eventualmente preso in considerazione proposte vicino ai 100 milioni di euro per il cartellino. Oggi ci sono conferme di tutti i tipi. Avevamo aggiunto che l’attaccante nigeriano sarebbe potuto entrare nel giro per diventare un obiettivo di chi avrebbe dovuto rimediare a una cessione illustre. Non soltanto le inglesi, ma ... Leggi su seriea24 (Di domenica 5 giugno 2022)MONACO – Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il suo sito ufficiale, ha annunciato le ultime notizie in casa Napoli per quanto concerne l’interesse delMonaco su. Ecco quanto affermato. “Lo scorso 9 maggio, parlando di Victor, avevamo confermato una tendenza già raccontata nelle settimane precedenti. Ovvero che Victornon andava considerato incedibile e che il Napoli avrebbe eventualmente preso in considerazione proposte vicino ai 100 milioni di euro per il cartellino. Oggi ci sono conferme di tutti i tipi. Avevamo aggiunto che l’attaccante nigeriano sarebbe potuto entrare nel giro per diventare un obiettivo di chi avrebbe dovuto rimediare a una cessione illustre. Non soltanto le inglesi, ma ...

