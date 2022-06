“Non me ne frega un ca***”. Manuel Bortuzzo, fuori la verità su Lulù Selassié e non solo (Di domenica 5 giugno 2022) Manuel Bortuzzo, fuori tutta la verità. Inevitabile non pensare all’ex gieffino senza tirare in ballo anche la turbolenta relazione sentimentale tra il nuotatore triestino e Lulù Selassiè. Di recente Manuel ha smentito le voci che correvano sulla presunta influenza di ‘terzi’ che avrebbe poi portato Bortuzzo alla decisione definitiva. Oggi altri dettagli emergono ai microfono di “Non succederà più”, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli. Manuel Bortuzzo è stato molto chiaro sul motivo dell’addio a Lulù Selassié: “Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato. Voglio dire chiaramente che non c’entra ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 giugno 2022)tutta la. Inevitabile non pensare all’ex gieffino senza tirare in ballo anche la turbolenta relazione sentimentale tra il nuotatore triestino eSelassiè. Di recenteha smentito le voci che correvano sulla presunta influenza di ‘terzi’ che avrebbe poi portatoalla decisione definitiva. Oggi altri dettagli emergono ai microfono di “Non succederà più”, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli.è stato molto chiaro sul motivo dell’addio a: “Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato. Voglio dire chiaramente che non c’entra ...

