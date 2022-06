Manuel Bortuzzo a ruota libera: «Barù? Me l'hanno messo contro» (Di domenica 5 giugno 2022) Manuel Bortuzzo è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica Non succederà più e ha parlato con la conduttrice Giada De Miceli dell'avventura al Grande Fratello Vip. Immancabili le domande sull'ex fidanzata Lulù Selassié, ma ad attirate l'attenzione è stata una dichiarazione su Barù Gaetani. Manuel Bortuzzo su Lulù Selassié e Barù Gaetani Ospite del programma radiofonico Non succederà più, Manuel Bortuzzo ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Dopo la fine della relazione con Lulù Selassié, il suo nome è finito spesso al centro dell'attenzione e le critiche, talvolta pungenti, non sono mancate. Come se non bastasse, negli ultimi tempi, al nuotatore sono stati affibbiati diversi flirt. Quelli che ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 5 giugno 2022)è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica Non succederà più e ha parlato con la conduttrice Giada De Miceli dell'avventura al Grande Fratello Vip. Immancabili le domande sull'ex fidanzata Lulù Selassié, ma ad attirate l'attenzione è stata una dichiarazione suGaetani.su Lulù Selassié eGaetani Ospite del programma radiofonico Non succederà più,ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Dopo la fine della relazione con Lulù Selassié, il suo nome è finito spesso al centro dell'attenzione e le critiche, talvolta pungenti, non sono mancate. Come se non bastasse, negli ultimi tempi, al nuotatore sono stati affibbiati diversi flirt. Quelli che ...

